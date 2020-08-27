الحصيلة اليومية لكورونا تتخطى 10 آلاف إصابة في الأرجنتين

أعلنت وزارة الصحة في الأرجنتين عن تسجيل عدد قياسي من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، حيث تجاوز 10 آلاف حالة، وذلك لأول مرة منذ تفشي الوباء.وأشارت الوزارة، إلى أنها سجلت 10550 حالة إصابة جديدة بكورونا يوم أمس الأربعاء، ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 370 ألفا و188 حالة.وأضاف تقرير الوزارة أنه تم كذلك تسجيل 276 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير، لتبلغ حصيلة الضحايا 7839 شخصا.وكانت حكومة الرئيس ألبرتو فرنانديز قد أعلنت تمديد إجراءات الإغلاق الهادفة لمنع انتشار الفيروس في العاصمة بوينس آيرس والمنطقة المحيطة بها حتى نهاية الشهر الجاري، بسبب تسجيل أكبر عدد من الإصابات في هذه المنطقة بالذات.تجدر الإشارة إلى أن أمريكا اللاتينية تعتبر المنطقة الأكثر تضررا جراء وباء فيروس كورونا في العالم، إذ سجل فيها أكبر عدد الإصابات والوفيات مع ثاني أكبر حصيلة للإصابات والوفيات عالميا في البرازيل وثالث أكبر حصيلة للوفيات في المكسيك.