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محمد العسيري
الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

44 ألف إصابة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة

الخميس 27/أغسطس/2020 - 09:16 ص
كورونا
كورونا
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أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية عن ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى 5 ملايين و821 ألفًا و819 حالة، وذلك عقب تسجيل 44 ألفًا و109 حالات إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الجامعة- حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الخميس- أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 179 ألفًا و708 حالات، وذلك عقب تسجيل 1222 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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