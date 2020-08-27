إصابات كورونا تصل إلى 70378 في هولندا

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في هولندا إلى 70378 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الخميس بتوقيت أمستردام، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في هولندا جراء الفيروس بلغ 6241 وتعافى 807 أشخاص من المصابين حتى الآن.ومر نحو 26 أسبوعًا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في هولندا.