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محمد العسيري
الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

626 وفاة و5267 إصابة جديدة بكورونا في المكسيك

الخميس 27/أغسطس/2020 - 08:23 ص
كورونا
كورونا
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أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 626 حالة وفاة و5267 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وزارة الصحة، اليوم الخميس، إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في المكسيك إلى 573888 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات منذ انتشار الوباء، 62076 حالة وفاة.

وتحتل المكسيك المرتبة الثالثة عالميا من حيث عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة والبرازيل. وتجدر الإشارة إلى أن أمريكا اللاتينية أصبحت من أكبر بؤر انتشار فيروس كورونا في العالم في الأشهر الأخيرة، حيث تجاوز عدد الإصابات في المنطقة حاجز الـ 5 ملايين حالة.

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