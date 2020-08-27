تنظيم الجلسة الثانية لمتحدى الإعاقة بأفريقيا لـ«العلاج عن بُعد»..غدا

تنظم الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة الجلسة الثانية لمتحدي الإعاقة في أفريقيا بعنوان "العلاج عن بُعد: مستقبل الرعاية الصحية"، وذلك غدًا الجمعة 28 أغسطس، عبر الإنترنت.وتهدف الجلسة إلى تسليط الضوء على دور تكنولوجيا العلاج عن بُعد في التعايش مع فيروس كورونا وتغيير مستقبل الرعاية الصحية.وتُنظم الجلسة ضمن سلسلة من الجلسات عبر الإنترنت تحت عنوان "دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التعايش مع فيروس كورونا وتأثيرها على متحدي الإعاقة في أفريقيا"، وذلك بالتعاون مع مركز المواطنين ذوي الإعاقة في نيجيريا وشركة سيسكو كينيا.جدير بالذكر أن الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة هي أكاديمية وطنية تابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تم تأسيسها بهدف تقديم برامج تدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات العلوم التكنولوجية ودعم دمجهم في المجتمع.