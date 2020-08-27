انعقاد الاجتماع الثانى للجنة الاستشارية بـ «وظائف ذوى الإعاقة»

قالت وزارة الاتصالات إنه، تم عقد الاجتماع الثاني لأعضاء اللجنة الاستشارية مشروع (وظائف ومهارات للأشخاص ذوي الإعاقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات)، في إطار استكمال أنشطة المرحلة الثانية.وأضافت في بيان لها على الموقع الإلكتروني أن، تنفيذ المشروع يتم ضمن أنشطة الإتفاقية الخاصة بمشروع التنمية المجتمعية الشاملة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابع للإدارة المركزية للتنمية المجتمعية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة العمل الدولية وبتمويل من شراكة الأمم المتحدة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.وتناول الاجتماع الثاني للجنة الاستشارية للمشروع - والتي تضم ممثلين عن عدد من الجهات الشريكة والمؤسسات المعنية - مناقشة الرؤية الخاصة بكيفية تنسيق الجهود لتنفيذ الشبكة القومية لخدمات تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والمزمع إنشاؤها من خلال المشروع للربط بين كافة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من الحصول على تلك الخدمات بشكل أكثر تيسيرًا وجودة وكفاءة وبالتالي دعم أكبر عدد من المستفيدين على نطاق أوسع على مستوى الجمهورية.وناقش الاجتماع كذلك التحديات التي تواجه هؤلاء الأشخاص في ظل جائحة كورونا وكيف يمكن الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التغلب على هذه التحديات وتيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى فرص التدريب والتوظيف ودمجهم في سوق العمل بشكل عام.وانعقد، الاجتماع الأول في شهر فبراير من هذا العام وأسفر عن عدة توصيات بشأن تنفيذ أنشطة المشروع، جاء على رأسها كيفية تفعيل منظومة العمل بين كافة الأطراف المعنية سواء الحكومية أو المجتمع المدني أو مؤسسات القطاع الخاص للعمل على الشبكة القومية لخدمات تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة.