الصين تسجل صفر إصابات محلية جديدة بكورونا

قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم الخميس، إن البر الرئيسي الصيني لم يسجل أي إصابات محلية جديدة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) يوم الأربعاء.وأضافت اللجنة، في تقريرها اليومي، أن ما إجماليه 8 حالات إصابة مؤكدة وافدة من خارج البر الرئيسي الصيني سُجلت أمس الأربعاء.وتم الإبلاغ عن حالة جديدة مشتبه بها، وهي أيضًا وافدة من خارج البر الرئيسي، في شانجهاي.