الصين تسجل صفر إصابات محلية جديدة بكورونا
الخميس 27/أغسطس/2020 - 06:47 ص
وكالاتطباعة
قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم الخميس، إن البر الرئيسي الصيني لم يسجل أي إصابات محلية جديدة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) يوم الأربعاء.
وأضافت اللجنة، في تقريرها اليومي، أن ما إجماليه 8 حالات إصابة مؤكدة وافدة من خارج البر الرئيسي الصيني سُجلت أمس الأربعاء.
وتم الإبلاغ عن حالة جديدة مشتبه بها، وهي أيضًا وافدة من خارج البر الرئيسي، في شانجهاي.
وأضافت اللجنة، في تقريرها اليومي، أن ما إجماليه 8 حالات إصابة مؤكدة وافدة من خارج البر الرئيسي الصيني سُجلت أمس الأربعاء.
وتم الإبلاغ عن حالة جديدة مشتبه بها، وهي أيضًا وافدة من خارج البر الرئيسي، في شانجهاي.