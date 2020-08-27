السجن مدى الحياة على مرتكب مذبحة مسجدى نيوزيلندا

أصدر قاضي المحكمة العليا في كرايستشيرش، كاميرون ماندر، اليوم الخميس، حكمًا بالسجن مدى الحياة على المسئول عن الهجومين المميتين على مسجدين في نيوزيلندا عام 2019، دون إمكانية الإفراج عنه طيلة حياته.وكان الأسترالي برنتون تارانت قد أقر بالذنب في 51 تهمة بالقتل و40 تهمة بالشروع في القتل وتهمة ارتكاب عمل إرهابي فيما يخص المذبحة التي شهدتها مدينة كرايست تشيرش وبثها المهاجم مباشرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".