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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الليلة.. عودة عرض «أحوال شخصية» بـ ساحة الهناجر

الخميس 27/أغسطس/2020 - 03:18 ص
مسرح ساحة الهناجر
مسرح ساحة الهناجر
نضال ممدوح
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يستقبل مسرح ساحة الهناجر بدار الأوبرا المصرية٬ في الثامنة والنصف من مساء اليوم الخميس٬ ولمدة ثلاثة أيام٬ العرض الغنائي الكوميدي "أحوال شخصية" للكاتب الشاب ميسرة صلاح الدين.

العرض من إنتاج سنة 2017، ويتناول 4 قضايا رئيسية قديمة ومعاصرة تمس واقع المرأة المصرية من خلال 4 ممثلات يسردن معاناتهن التي تسببت في تحولهن من بشر إلى تماثيل، ومنها: الزواج المبكر، والحرمان من الميراث، ورفض الزوج وفكرة خروج الزوجة للعمل، وقهر المرأة للمرأة والفروق الطبقية، ويعتمد على الحكي والغناء والموسيقى الحية بجانب الصراع الدرامي الحواري بين شخصيات المسرحية.

يذكر أن، عرض "أحوال شخصية" موسيقى وألحان حازم الكفراوي، ديكور وأزياء أحمد سلمان، إضاءة عز حلمي، غناء بسمة البنداري، تمثيل لمياء جعفر، عبير الطوخي، ندى عفيفي، راماج، إخراج أشرف حسني.

تدور المسرحية حول أربع سيدات من طبقات اجتماعية وثقافية مختلفة٬ ودرجات فكر وتعليم مختلف٬ وكأنهن يمثلن شرائح متنوعة من المجتمع المصري، ومن خلال العلاقة بين الشخصيات المختلفة "الأربع سيدات"٬ يحدث نوع من المصارحة والمكاشفة لحياتهن وماضيهن٬ ويتم استعراض القضايا التي يعبرن عنها٬ مثل قضية ميراث البنات وقضية التسرب من التعليم وقضية الزواج المبكر٬ وقضية عمل المرأة.

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الثقافة

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