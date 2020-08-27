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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لبنان يمدد التعبئة العامة بسبب تفشى كورونا

الخميس 27/أغسطس/2020 - 05:56 ص
اللواء محمود الأسمر
اللواء محمود الأسمر
وكالات
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أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع في لبنان، اللواء محمود الأسمر، تمديد حالة التعبئة العامة في البلاد على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد حتى نهاية العام الجاري.

وأفاد «الأسمر»، في بيان صحفي عقب انتهاء جلسة للمجلس في قصر بعبدا، الأربعاء، بأنه تم اتخاذ قرار ينص على إعادة تمديد حالة التعبئة العامة التي أعلن تمديدها بالمرسوم رقم 66842020، اعتبارًا من تاريخ 3182020 حتى 31122020».

وأكد المجلس،على تفعيل وتنفيذ التدابير والإجراءات التي فرضتها المراسيم ذات الصلة، والقرارات الصادرة.. الداخلية والبلديات، وذلك خلال فترة تمديد التعبئة العامة المذكورة».

وأشار «الأسمر» إلى أن طلب من اللجنة التقنية المكلفة بمتابعة الرقابة من فيروس كورونا، استكمال التواصل مع الجهات المعنية لجهة وضعها موضع التنفيذ، والالتزام بالإجراءات والتدابير التي تساهم في التخفيف من انتشار الوباء، على أن يصدر عن وزير الداخلية القرار اللازم عن إمكانية التعديل.

ولفت إلى أنه تم تكليف وزير الصحة التواصل مع المستشفيات الخاصة لجهة وجوب التعاون والتجاوب والتوصل إلى قرار بفتح أجنحة خاصة لمعالجة المصابين من فيروس كورونا خلال مهلة أقصاها 5 أيام.

وشدد على أن «المجلس طلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعيًا، في قمع المخالفات بما يؤدي إلى عدم تفشي فيروس كورونا وانتشاره، والتنسيق والتعاون مع المجتمع الأهلي والسلطات المحلية لتحقيق ذلك، والطلب إلى وسائل الإعلام والمشكورة على تعاونها مع الأجهزة العسكرية والأمنية والصحية والسلطات المحلية الاستمرار بالحملات الإيجابية التوعوية والوقائية».

ويشهد لبنان في الأيام الأخيرة ارتفاعات ملموسة في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا الذي تجاوز في بعض الأحيان 600 حالة على أساس يومي.

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