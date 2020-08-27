صفاء عبدالمنعم: ما يحدث مع الكتّاب أمر مهين

تحدثت الكاتبة صفاء عبدالمنعم عن أزمة مرض الشاعر أمجد ريان، ومشكلة علاج الكتاب التي تثار من وقت لآخر٬ مشيرة إلى أنه "للأسف هناك مائة مكيال لهذا الموضوع، وهناك شخصيات لها الحق في الحياة والعلاج والدعم، ولكن صوتها خافت لا يسمع، وأحيانا هناك من لا يعرف حقه فيضيع".وأكدت "عبد المنعم"، في تصريح خاص لــ"الدستور"، أنه لابد أن يكون هناك اتفاق مع بعض الأطباء الأخصائيين والمستشفيات ومعامل التحليل الجيدة، بحيث يدخل الكاتب بالكارنيه، ويتم له اللازم مثلما يحدث في بعض النقابات، مقابل مبلغ يدفع مع اشتراك العضوية، دون نصب، ويحق للجميع، سواء مريض بمرض عضال أو عملية كبيرة أو صغيرة.واقترحت الكاتبة أن يدفع الاتحاد نصف تكاليف العملية، عندما يحتاج، بحيث تبتعد كثيرًا عن اللوائح والقوانين ومن يستحق، كل عضو يستحق، أما فكرة العلاج فى الخارج يعود للوزارة ويساهم الاتحاد بجزء مع المريض.وتابعت: "لكن للأسف ما يحدث مع الكتاب هذا أمر مهين، ولابد من رفع قيمة المعاش على الأقل 1000 جنيه فى الشهر".