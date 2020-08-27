رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

صفاء عبدالمنعم: ما يحدث مع الكتّاب أمر مهين

الخميس 27/أغسطس/2020 - 02:48 ص
صفاء عبد المنعم
صفاء عبد المنعم
نضال ممدوح
طباعة
تحدثت الكاتبة صفاء عبدالمنعم عن أزمة مرض الشاعر أمجد ريان، ومشكلة علاج الكتاب التي تثار من وقت لآخر٬ مشيرة إلى أنه "للأسف هناك مائة مكيال لهذا الموضوع، وهناك شخصيات لها الحق في الحياة والعلاج والدعم، ولكن صوتها خافت لا يسمع، وأحيانا هناك من لا يعرف حقه فيضيع".

وأكدت "عبد المنعم"، في تصريح خاص لــ"الدستور"، أنه لابد أن يكون هناك اتفاق مع بعض الأطباء الأخصائيين والمستشفيات ومعامل التحليل الجيدة، بحيث يدخل الكاتب بالكارنيه، ويتم له اللازم مثلما يحدث في بعض النقابات، مقابل مبلغ يدفع مع اشتراك العضوية، دون نصب، ويحق للجميع، سواء مريض بمرض عضال أو عملية كبيرة أو صغيرة.

واقترحت الكاتبة أن يدفع الاتحاد نصف تكاليف العملية، عندما يحتاج، بحيث تبتعد كثيرًا عن اللوائح والقوانين ومن يستحق، كل عضو يستحق، أما فكرة العلاج فى الخارج يعود للوزارة ويساهم الاتحاد بجزء مع المريض.

وتابعت: "لكن للأسف ما يحدث مع الكتاب هذا أمر مهين، ولابد من رفع قيمة المعاش على الأقل 1000 جنيه فى الشهر".

موضوعات متعلقة

تشييع جثامين ضحايا مذبحة كفر الدوار

القبض على «امبراطورة السلاح» في المنوفية

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 برقم الجلوس.. خطوات معرفة النتيجة من بوابة التعليم الفني

انقطاع المياه عن مناطق في الهرم وفيصل

الصور

image description

الأهلي والجونة: مروان يكسر أحزانه

image description

الموت واحد.. مسلم يقضي 50 سنة في صناعة توابيت الأقباط (فيديو)

image description

جولة «تاج الدين» داخل غرفة العمليات في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

حديقة الحيوان تعود للعمل: أهلًا بالزائرين

image description

برايل السوشيال.. كيف يتفاعل المكفوفين على مواقع التواصل؟ (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 برقم الجلوس.. خطوات معرفة النتيجة من بوابة التعليم الفني

«جريمة الفيرمونت».. المتهمون هربوا على دفعات قبل 30 يومًا

القبض على «امبراطورة السلاح» في المنوفية

ارتفاع جديد.. الصحة: 19 وفاة و206 إصابات بفيروس كورونا

إنفوجراف

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

أيام زمان

قصة الحب الكاملة لـ سمير صبرى وميمى: ما علاقة فريد الأطرش؟

أسرار يوسف وهبي في جلسات تحضير الأرواح

«مؤامرات واستئجار أفراد لنزع اللافتات».. حرب التسعينات الخفية بين عمرو دياب وحكيم

«قدمت مطربين جيلي وتركتهم لذكائهم الفني».. لمحات من سيرة حميد الشاعري

نجم الساعة

العبقري.. أسرة صالح مرسي: بكى بعد قراءته قصة «رأفت الهجان»

منوعات

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى 2020 عبر موقع المصرية للاتصالات

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 برقم الجلوس.. خطوات معرفة النتيجة من بوابة التعليم الفني

الأهلي يرفض مبادرة الزمالك للصلح

الزمالك يعلن مبادرة «وأد الفتنة» بدعوة الخطيب ومجلس الأهلي لافتتاح مسجد طبيب الغلابة

مقالات الرأي
صفوت البياضي
من الحكم الصينية والأحوال الواقعية.. دروس حية
أحمد بهاء الدين شعبان
الفساد وسنينه «1»
مؤمن المحمدي
اختبار الفلوس
خالد عكاشة
دوائر الفساد حول أردوغان
المزيد

الثقافة

الليلة.. عودة عرض «أحوال شخصية» بـ ساحة الهناجر

صفاء عبدالمنعم: ما يحدث مع الكتّاب أمر مهين

المخرجة ماريان خورى ضيفة مركز السينما العربية.. الليلة

سمير الفيل يقترح تعاقد اتحاد الكتاب مع مستشفيات راقية لعلاج المبدعين