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محمد العسيري
الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يعبرعن قلقه إزاء التوتر بين أنقرة وأثينا

الخميس 27/أغسطس/2020 - 05:41 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وأشار البيت الأبيض، في بيان له، منذ قليل اليوم الخميس، إلى أن ترامب أعرب عن قلقه إزاء التوترات الأخيرة بين اليونان وتركيا، داعيًا الشريكين في حلف الناتو للحوار.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جود ديري، إن ترامب شدد خلال المكالمة مع ميتسوتاكيس على أن الحوار هو الطريق الوحيد لتسوية الخلافات بين أثينا وأنقرة، مضيفًا أن الزعيمين بحثا أيضًا بعض المسائل الثنائية والإقليمية.

يذكر أن التوترات بين تركيا واليونان لا تزال مستمرة على خلفية الجدل حول ترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط والأعمال التركية للتنقيب عن النفط والغاز في المناطق، التي تعتبرها اليونان جزءًا من جرفها القاري.
ترامب
ترامب

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