المخرجة ماريان خورى ضيفة مركز السينما العربية.. الليلة

يحاور الناقد الأمريكي جاي وايسبرج المخرجة المصرية ماريان خوري، التي استطاعت بفيلمها الأخير "إحكيلي" أن تفوز بجائزة الجمهور لأفضل فيلم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك ضمن لقاءات مركز السينما العربية٬ حيث يبث اللقاء في الثامنة مساء اليوم الخميس٬ عبر الصفحة الرسمية لمركز السينما العربية على "إنستجرام".يذكر أن ماريان خوري مخرجة ومنتجة مصرية، أخرجت أول فيلم وثائقي لها بعنوان "زمن لورا" عام 1999 تلاه "عاشقات السينما" في 2002، ثم "ظلال" 2010 الذي يركز على التصورات الفردية والاجتماعية عن المرضى النفسيين، ويثير التساؤل حول مفهوم الجنون نفسه، وقد تلقى "ظلال" ترحيب النقاد وشارك رسميًا في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي وفاز بـجائزة فيبريسكي في مهرجان دبي السينمائي الدولي بنفس العام، وجائزة الإذاعة على شبكة RAI الإيطالية ضمن قناة PRIMED عام 2011.