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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

المؤشر نيكى يصعد 0.09% فى بداية التعامل بطوكيو

الخميس 27/أغسطس/2020 - 02:30 ص
المؤشر نيكى
المؤشر نيكى
وكالات
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صعد المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الخميس.

وارتفع نيكي 0.09% مسجلا 23311.04 نقطة في حين نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.04% ليسجل 1623.80 نقطة.

وارتفعت الأسهم اليابانية الأسبوع الماضي بدعم من شركات التكنولوجيا، عقب صعود وول ستريت الليلة الماضية، بيد أن بيع المستثمرين الأسهم لجني الأرباح قبيل نهاية الأسبوع كبح المكاسب.

وأغلق المؤشر نيكي القياسي مرتفعًا 0.17 % إلى 22920.30 نقطة، بعد أن زاد لفترة وجيزة ما يزيد على 1 % في التعاملات المبكرة.

وخسر نيكي 1.58% في الأسبوع الجاري بعد أن حقق مكاسب على مدى أسبوعين متتاليين، فيما ربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.3 % إلى 1604.06 نقطة.

وارتفعت جميع المؤشرات الفرعية للقطاعات في بورصة طوكيو البالغ عددها 33 باستثناء سبعة.

وأغلقت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت على ارتفاع إذ بلغ ناسداك مستوى قياسيًا مرتفعًا، مما طغى على حالة القتامة الناجمة عن بيانات سلبية لطلبات إعانة البطالة الأمريكية وأكدت وجهة نظر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن المسار الصعب للتعافي.

وفي اليابان، ارتفعت أسهم التكنولوجيا إذ استفادت من الأداء القوي لقريناتها في الولايات المتحدة.

وصعد سهم نينتندو بالقدر الأكبر بين أكبر 30 سهمًا أساسيًا على توبكس، وكسب 2.63 % ليبلغ أعلى مستوى في 12 عامًا

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