وزير الأوقاف يؤدى خطبة الجمعة فى مسجد محمد على

يؤدي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة التي ينقلها التلفزيون المصري والإذاعة المصرية تحت عنوان «الأمل حياة»، بمسجد محمد علي بالقلعة.ويحضر الصلاة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والسيد محمود الشريف نقيب الأشراف وكيل أول مجلس النواب، وسماحة الشيخ عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، ورئيس ائتلاف دعم مصر.وأكدت الوزارة على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية ومراعاة التباعد الاجتماعي بين المصلين.