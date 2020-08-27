سمير الفيل يقترح تعاقد اتحاد الكتاب مع مستشفيات راقية لعلاج المبدعين

تثار من آن لأخر قضية علاج الكتاب والمثقفين المصريين٬ ومع كل حالة لمرض كاتب من الكتاب٬ تعود القضية لتطفو على سطح الحياة الثقافية والوسط الثقافي المصري، آخر هذه الحالات كشفتها مناشدات الكتاب والمثقفين لعلاج ثلاثة من الشعراء وهم: أمجد ريان٬ فؤاد مرسي٬ وأشرف عتريس.يري الكاتب القاص سمير الفيل أن، هناك عدة حلول للخروج من هذه الأزمة من بينها:"وجود نظام علاجي محكم للتعامل مع الكتاب والتعاقد مع مستشفيات راقية لعلاج الكتاب والمبدعين، وهذه مهمة اتحاد كتاب مصر في المقام الأول. لا أدري هل وديعة الشيخ القاسمي قد فكت أم هي في البنك بحالتها ؟!.تابع "الفيل" في تصريح خاص لــ"الدستور": الحل الثاني وجود بطاقة صحية يمكن من خلالها التعامل مع مراكز طبية متقدمة على أن تدخل وزارة الثقافة بجهدها المادي والمعنوي لمساندة كل من يتعرض لتلك المحنة.وأضاف أن الحل الثالث: وجود صندوق خاص لتمويل بعض الحالات التي يصعب علاجها في المستشفيات العادية٬ وهو نظام معمول به في عدد من دول العالم.وقال، أتصور أن المشكلة قائمة، وتتفاقم بشكل غير مسبوق نظرًا لمرور العالم كله بأزمة" فيروس كورونا" بحيث أصبح من الصعب التعامل مع العيادات الخارجية بنفس الطرق الإعتيادية السابقة٬ وكلي أمل في أن تتعاون وزارة الثقافة مع اتحاد كتاب مصر مع مؤسسات أخرى لرعاية الكتاب والفنانين التشكيليين، وغيرهم بحيث يكون من المعروف مسبقًا الطريق الذي يسلكه المريض ليتمكن من العلاج دون صرخات أو حملات استغاثة.