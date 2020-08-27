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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الليلة.. جذور الشخصية المصرية على طاولة الأعلى للثقافة

الخميس 27/أغسطس/2020 - 02:01 ص
المجلس الأعلي للثقافة
المجلس الأعلي للثقافة
نضال ممدوح
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تعقد في السادسة من مساء اليوم الخميس٬ بالمجلس الأعلي للثقافة٬ ندوة بعنوان "جذور الشخصية المصرية" والتي تنظمها لجنة الجغرافيا والبيئة التابعة للمجلس٬ ويلقيها الدكتور السيد الحسيني٬ مقرر اللجنة٬ ويديرها الدكتور عبد المسيح سمعان.

كما تبث المحاضرة عبر صفحة أمانة المؤتمرات الرسمية بالمجلس على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وقناتها الرسمية عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

يشار إلي أن، جذور الشخصية المصرية بنيت على الأعمدة السبعة بحسب الدكتور ميلاد حنا٬ هذه الأعمدة المؤثرة في تكوين الشخصية المصرية؛ منها ثلاثة أعمدة مرتبطة بالجغرافيا وهي الانتماء العربي والإفريقي وبدول البحر المتوسط، هناك أربعة أعمدة أخرى مرتبطة بالتاريخ المصري، وهذه الأعمدة هي الانتماء الفرعوني ثم اليوناني والروماني معًا ثم القبطي ثم الإسلامي.

تعقد الندوة بقاعة المجلس الأعلى للثقافة مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 25% من القوة الاستيعابية.

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