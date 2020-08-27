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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تؤكد تحرير البحارة الروس المخطوفين في خليج غينيا

الخميس 27/أغسطس/2020 - 01:51 ص
وزارة الخارجية الروسية
وزارة الخارجية الروسية
وكالات
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أكدت وزارة الخارجية الروسية تحرير 7 بحارة روس، تم اختطافهم في خليج غينيا يوم 17 يوليو الماضي.

وقالت الخارجية في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن الجهود المشتركة للدبلوماسيين الروس بالسفارة الروسية في نيجيريا، والسلطات النيجيرية والشركة المالكة للسفينة، أثمرت عن إطلاق سراح البحارة يوم 24 أغسطس الجاري.

وأشارت الخارجية إلى أن، البحارة موجودون الآن في مقر القوات البحرية النيجيرية بمدينة بورت هاركورت، حيث من المتوقع أن يخضعوا للفحوصات الطبية قبل العودة إلى روسيا.

وكان البحارة الروس قد تعرضوا للاختطاف أثناء اعتداء القراصنة على ناقلة النفط "كوراساو تريدر" في مياه خليج غينيا بغرب إفريقيا.

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