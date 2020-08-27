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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

التضخم فى لبنان يقفز فوق 100% على أساس سنوى فى يوليو

الخميس 27/أغسطس/2020 - 01:50 ص
التضخم فى لبنان
التضخم فى لبنان
وكالات
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أظهرت أحدث بيانات رسمية أن معدل التضخم في لبنان قفز إلى 112.4 % على أساس سنوي في يوليو وسط انهيار اقتصادي، حتى قبل الانفجار المدمر الذي ضرب مرفأ بيروت وفاقم أزمة مالية عميقة.

ووفقا للبروفسور ستيف هانكي، أستاذ علم الاقتصاد التطبيقي بجامعة جونز هوبكنز، فإن لبنان أصبح أول بلد في المنطقة يعاني من تضخم جامح في يوليو.

وأظهرت أرقام من إدارة الإحصاء الحكومية أن التضخم في لبنان، الذي تدهورت محنته منذ أن تخلف عن سداد دين سيادي في مارس، ارتفع إلى 89.74 % على أساس سنوي في يونيو من 56.53% في مايو.

وصعد مؤشر أسعار المستهلكين 11.42 % في يوليو مقارنة مع الشهر السابق.

وقال مصدر رسمي لبناني الأسبوع الماضي إن مصرف لبنان المركزي يمكنه أن يدعم الوقود والقمح والأدوية لمدة ثلاثة أشهر فقط مع استمرار تضاؤل احتياطيات النقد الأجنبي التي انخفضت بالفعل إلى مستويات حرجة.

وقال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان في تعليقات الثلاثاء إن البنك المركزي لا يمكنه استخدام احتياطيه الإلزامي لتمويل التجارة بمجرد بلوغه الحد الأدنى.

جدير بالذكر أن المحادثات مع صندوق النقد الدولي حول إنقاذ مالي، متعثرة بسبب عدم تحقيق تقدم نحو إصلاحات يطالب بها دائنو لبنان منذ وقت طويل للتغلب على فساد وسوء إدارة وخلاف داخلي حول حجم خسائر مالية ضخمة.

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