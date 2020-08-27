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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الديمقراطيون يطالبون بالتحقيق فى «اضطهاد» عسكرى سابق أدلى بإفادة ضد ترامب

الخميس 27/أغسطس/2020 - 01:49 ص
مجلس النواب الأمريكي
مجلس النواب الأمريكي
وكالات
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طالب الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي البنتاجون بفتح تحقيق في "حملة اضطهاد" ضد العسكري السابق ألكسندر فيندمان، الذي أدلى بإفادة ضد الرئيس دونالد ترامب.

ووقع 3 رؤساء لجان مختصة في المجلس، هم: رئيس لجنة شؤون الاستخبارات آدم شيف، ورئيس لجنة شؤون القوات المسلحة آدم سميث، ورئيسة لجنة شؤون الرقابة والإصلاح الحكومي كارولين مالوني، على رسالة إلى القائم بأعمال المفتش العام في البنتاجون، شون أودونيل.

وقال النواب الديمقراطيون في رسالتهم، إنهم اطلعوا على رسالة من يفجيني فيندمان، وهو شقيق ألكسندر فيندمان ومسؤول سابق في مجلس الأمن القومي الأمريكي.

وتحدث فيندمان في رسالته عن "الاضطهاد" و"تضييقات" من قبل موظفين كبار في المجلس.

وطالب المشرعون الديمقراطيون بالتحقيق في ما إذا كان يفغيني فيندمان وأخوه، تعرضا للتضييقات بسبب إفادات الأخير في قضية عزل الرئيس ترامب من منصبه في أعقاب الفضيحة المتعلقة بمكالمته الهاتفية مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وتحدث يفجيني فيندمان في رسالته أيضًا عن حالات التضييق تجاه النساء في مجلس الأمن القومي، ومنعهن من حضور النقاشات، وحالات التحرش الجنسي وتعليقات غير لائقة تجاه الموظفات من قبل كبار المسؤولين في المجلس، وخاصة مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين ورئيس جهاز المجلس أليكس جراي.

يذكر أن، ألكسندر ويفجيني فيندمان تمت إقالتهما من وظيفتيهما في الإدارة الأمريكية في فبراير الماضي، بعد تبرئة ترامب من التهم الموجهة إليه ضمن قضية عزله من المنصب.

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