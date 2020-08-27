فاطمة الحصى تقترح تفعيل دور اتحاد الكُتاب بشكل عملى

من آن لآخر تثار قضية علاج الكتاب والمثقفين المصريين، ومع كل حالة لمرض كاتب من الكتاب، تعود القضية لتطفو على سطح الحياة الثقافية والوسط الثقافي المصري، وآخر هذه الحالات مناشدات الكتاب والمثقفين لعلاج ثلاثة من الشعراء وهم: أمجد ريان، فؤاد مرسي، وأشرف عتريس، الــ"الدستور" طرحت القضية للنقاش واستطلعت آراء المثقفين والكتاب حول الآلية التي يرونها للخروج من هذا المأزق ودور وزارة الثقافة واتحاد الكتاب في حلها.وحول الأمر قالت الكاتبة فاطمة الحصى: يعاني عدد كبير من الشعراء والأدباء والكُتّاب من المرض والعوز، مشيرة إلى أن الدولة إذا أرادت حدوث نقلة ثقافية وفكرية فعليها منحهم الرعاية اللازمة لذلك الإبداع.وأوضحت أن، هذه الرعاية لا يجب أن تكون حلولا فردية حسب كل شخص وإمكانياته وعلاقاته ومركزه الأدبي ولكن عليها أن تكون متاحة لجميع المبدعين دون استثناء أو تمييز من خلال مؤسسة كبيرة تعمل على ذلك. فهل هذا المقترح مقترح خيالي غير قابل للتطبيق؟!تابعت الحصى: أما عن علاج الأدباء والمفكرين أظن أنه لا يصح بأي حال من الأحوال أن يتم اللجوء إلى توجيه النداءات الإنسانية لرئيس الجمهورية كلما مرض شاعر أو كاتب أو مثقف، كما لا يصح اللجوء إلى السفر للعلاج بالخارج، فالعلاج بالخارج يمكن أن يتاح في حالات نادرة لبعض الأمراض التي لا يوجد لها علاج بمصر وغير ذلك أعتبره تكاليف دون مبرر حقيقي وتقليل من شأن الطب في مصر وأظن أنها نظرة قاصرة، بالإضافة إلى أن نصف نفقات السفر والعلاج بمستشفيات دون المستوى خارج البلاد هي أكبر بكثير من الالتفات لعلاج المريض بمصر.وأضافت أنها، ستسمح لنفسها باقتراح تفعيل دور اتحاد الكُتاب بشكل عملي ومنحه ميزانية لذلك على أن يتولى الاهتمام بدعم المثقف المصري بالعلاج أولا والدعم المالي في بعض الحالات اللازمة٬ كتخصيص منح علاجية للمثقف المصري بالاتفاق مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة أي أن وزارة الثقافة تقوم بشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة بحيث يصبح هناك تخصيص لعلاج وإعانة المثقف.