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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محافظ الدقهلية: أى قرية اسمها «مش ظريف» سيتم تغييره

الخميس 27/أغسطس/2020 - 05:24 ص
أيمن مختار
أيمن مختار
رباب الأهواني
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قال أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن تغيير اسم القرى والشوارع أصبح أمرًا عاديًا فى ظل القيادة السياسة وتوجيهات الحكومة بضرورة التيسير على المواطنين والعمل على إسعادهم وتلبية مطالبهم، موضحًا أن تغيير اسم أحد قرى المحافظة إلى "عزبة دار السلام"، جاء وفقًا لأهالى العزبة، بعدما تعرضوا لتنمر شديد عبر السوشيال ميديا بسبب الاسم القديم.

وأضاف "مختار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة "الأولى" المصرية، أنه فى حال وجود اسم "مش ظريف" أو له مدلول يحمل أمر غير جيد، يترتب عليه تأثير سلبى نفسى على المواطنين، على الأهالى التقدم بطلب لتغيير الاسم، مشددًا على أن الأمر يتم بكل سهولة ويسر الآن، وتابع: "يا رب نكون سبب فى إسعاد الناس".

من جانبه، قال بسام أحمد محمود، خلال مداخلة هاتفية مشتركة، إن أهالى القرية تعرضوا إلى تنمر شديد من رواد السوشيال ميديا وبخاصة على سيدات القرية، بسبب اسم القرية، التى كان اسمها "الدق"، وتحولت الآن إلى "عزبة دار السلام"، موجهًا الشكر للمحافظ وكافة المسئولين الذين ساعدوا أهالى القرية على التخلص من الاسم القديم.

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