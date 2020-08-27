رئيس الثقافة الأسبق: القرار الوحيد لمحافظ أسيوط «هدم سينما رينسانس»

قال سعد عبد الرحمن رئيس هيئة قصور الثقافة الأسبق، إن سينما "رينسانس"، التي تم هدمها بمحافظة أسيوط، تعد أقدم دار سينما في صعيد مصر، حيث تم إنشائها عام 1908، وتم إعادة بنائها في عام 1935، وكانت تحمل إسم "سينما أسيوط الشتوي"، واصفا إزالتها بأنه هدم لأداة من أدوات تثقيف وتنوير وتوعية المواطنين على مدى عقود من الزمن.وأضاف عبد الرحمن خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن هدمها يعد كارثة لأنها من أحد معالم التثقيف والتنوير فى صعيد مصر.وأوضح أن، المحافظين السابقين لم يوافقوا على قرار الهدم وفق طلب الشركة المالكة للسينما، وتابع:" المحافظ الحالي لم يعرف له دور بالمحافظة إلا إصدار قرار بهدم أقدم دار سينما في الصعيد".وتابع رئيس هيئة قصور الثقافة الأسبق،:"المحافظين السابقين رفضوا أن يعطوا موافقة بالهدم، ولذلك حدث حوار بين المحافظة والشركة أسفر عن إلزام الشركة بشراء 2 ماكينة سينما لقصر الثقافة بالمحافظة لكن ممثلى الشركة لم يلتزموا بذلك".