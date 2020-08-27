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محمد العسيري
الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

خطة زمنية لمشروعات مبادرة النخيل بالوادى الجديد

الخميس 27/أغسطس/2020 - 01:23 ص
محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
محمد مهدي
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جه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بإعداد خطة زمنية لجميع الشركات الاستثمارية الحاصلة على مميزات مبادرة النخيل وتقديمها قبل أول ديسمبر المقبل، مشددًا على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين والذين لم يقوموا بزراعة نسبة 25 % كحد أدني من المساحة المخصصة.

جاء ذلك خلال ترأسة مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي، بحضور السيد محمد أنيس سكرتيرعام المحافظة، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد، وأعضاء المجلس.

وتناول الاجتماع مراجعة إيرادات ومصروفات الصندوق، وبحث الموقف التنفيذي لمشروع ثلاجات حفظ التمور، كما وافق مجلس الإدارة علي بيع أراضي لمستأجرين ملتزمين خارج الحيز العمراني بمدينة الخارجة، وذلك بالسعر السائد.
محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

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