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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مفوض الأمن يصف التعاون بين الاتحاد الأوروبى والناتو بـ«الحيوى»

الخميس 27/أغسطس/2020 - 06:46 ص
جوزيب بوريل
جوزيب بوريل
وكالات
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أكد مفوض الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أهمية التعاون بين التكتل وحلف الناتو.

وكتب بوريل، في تغريدة نشرها عقب اجتماع لوزراء دفاع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حضره الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرج: "أشكر ينس ستولتنبرج لمشاركته مع وزراء دفاع الاتحاد اليوم، إن التعاون بين الاتحاد الأوروبي والناتو لا يزال حيويا".

وأضاف أنه أجرى أيضا لقاءً ثنائيًا مع ستولتنبرج بحثا فيه الأوضاع في بيلاروس وشرق المتوسط وليبيا وأفغانستان والعراق.

وكان مسئول رفيع في الاتحاد الأوروبي قال إن وزراء دفاع التكتل سيعقدون جلستين في إطار الاجتماع، تتمحور الأولى حول مسألة التفاعل العملي بين الاتحاد والناتو والأمم المتحدة، بينما ستناقش الجلسة الثانية "البوصلة الاستراتيجية" لبروكسل، ويقوم فيها الحضور بتحليل التهديدات الأمنية على الاتحاد بناء على البيانات المقدمة من أجهزة المخابرات العسكرية والمدنية في الدول الأعضاء الـ 27 بالاتحاد.

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