السفيرة مشيرة خطاب تحاضر عن «القيم الإيجابية للمصريين» أونلاين

تبث في السابعة من مساء اليوم الخميس٬ عبر الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للثقافة٬ وقناته باليوتيوب٬ محاضرة بعنوان "الحقوق الثقافية والقيم الإيجابية للمصريين" والتي تلقيها السفيرة مشيرة خطاب، وذلك في إطار الفعاليات الثقافية التي تنظمها لجنة الفنون التشكيلية والعمارة٬ وضمن سلسلة محاضرات: (دور الفنون والعمارة في مواجهة التطرف)، والتي تشرف على تنظيمها الفنانة الدكتورة سهير عثمان.ويلي المحاضرة بث آخر في الثامنة والنصف٬ مع الروائي الفلسطيني ناجي الناجي٬ حيث يقدم مقتطفات من روايته "سماء وسبعة بحور"، وذلك ضمن فعاليات برنامج "اقرأ معانا".يشار إلى أن رواية "سماء وسبعة بحور" صادرة حديثًا عن دار ابن رشد للنشر٬ وتدور أحداث الرواية من خلال خطين سرديين متوازيين، ويروي الكاتب رحلة اللقاء الأول وتجسّد حكايات الأسلاف والخرائط واللاجئين في شخوص وفي حجر وشجر، معيدًا النص في تداخل لا زمني إلى تجلّيات تجارب المنافي وتأثيراتها في التكوين النفسي لعدد من شخوص العمل.