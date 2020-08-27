السودان: وفاة 86 شخصًا وإصابة 44 جراء السيول منذ بداية الخريف

أعلنت وزارة الداخلية السودانية عن وفاة 86 شخصًا، وإصابة 44 شخصًا جراء السيول في مختلف الولايات، منذ بداية فصل الخريف وحتى الآن.وأوضحت وزارة الداخلية، حسب تقرير للمجلس القومي للدفاع المدني، أن 18 ألفا و30 منزلا، انهارت بشكل كلي، فيما إنهار بشكل جزئي 32 ألفا و72 منزلَا.وأشار التقرير إلى تضرر 140 مرفقَا، و318 متجرَا ومخزنَا، ونفوق 5329 رأس ماشية.وفصل التقرير الخسائر الحديثة في مختلف الولايات، وأبرزها في ولايات شمال دارفور (غرب السودان)، جنوب كردفان (الجنوب)، الجزيرة (وسط)، البحر الأحمر وكسلا (في الشرق).