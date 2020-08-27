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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأرجنتين تطلب من «النقد الدولى» برنامج مساعدات جديد

الخميس 27/أغسطس/2020 - 01:02 ص
النقد الدولى
النقد الدولى
وكالات
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طلبت حكومة الأرجنتين، رسميًا، بدء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج جديد لمساعدات مالية، بينما يسعى البلد للتعافي من أزمة ديون تثقل كاهله.

وفي رسالة إلى المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جيورجيفا، طلب وزير الاقتصاد الأرجنتيني مارتن جوزمان ورئيس البنك المركزي ميجيل أنخيل محادثات رسمية تؤدي إلى برنامج جديد ليحل محل اتفاق قرض مشروط بقيمة 57 مليار دولار توصل إليه الجانبان في عام 2018.

وقالت الرسالة: "نحن عاقدون العزم على استئناف السعي إلى مسار مترابط على صعيد المالية العامة حال اختفاء آثار الجائحة".

وتحدثت الرسالة بالتفصيل عن مساعي حكومة الرئيس الحالي ألبرتو فرنانديز لمنع مزيد من الهبوط في الإنتاج والتوظيف ودفع التضخم للانخفاض واستعادة الاستدامة الائتمانية.

وقال جوزمان في تغريدة على "تويتر"، إن برنامجًا جديدًا لصندوق النقد يتضمن إعادة جدولة آجال استحقاق الديون "هو خطوة ضرورية لحل الأزمة الاقتصادية التي هيمنت على البلاد في الأعوام الأخيرة".

وفي بيان منفصل، قالت الحكومة إن فرنانديز أبلغ جيورجيفا، خلال اتصال هاتفي، أن اتفاقًا جديدًا يجب أن يركز على التعافي الاقتصادي وحل المشاكل الاجتماعية الملحة.

ومن جانبها، قالت مديرة صندوق النقد، في بيان، إن الأرجنتين طلبت ترتيبًا جديدًا مع الصندوق وإنها أجرت محادثة "إيجابية وبناءة للغاية" مع فرنانديز.

وتوصلت الأرجنتين في وقت سابق من هذا الشهر إلى اتفاق أولي مع دائنيها لإعادة هيكلة ديون خارجية قيمتها حوالي 65 مليار دولار. وأمام حملة السندات مهلة حتى 28 أغسطس لقبول العرض رسميا، رغم أن مجموعات للدائنين الرئيسيين عبرت عن دعم للاقتراح المعدل.

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