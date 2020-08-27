رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط قضية اتجار بالنقد الأجنبى قيمتها 4 ملايين جنيه خارج سوق الصرف

الخميس 27/أغسطس/2020 - 01:01 ص
النقد الأجنبى
النقد الأجنبى
مريم جبل و عمرو المزيدي
طباعة
نجحت العيون الساهرة بوزارة الداخلية فى ضبط نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، بلغ حجم تعاملاته خلال عام 4 ملايين جنيه مصرى طبقًا للفحص المستندى.

وأكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام (سائق متواجد حاليًا بإحدى الدول العربية، شقيقه "عاطل" - مقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط بمحافظة أسيوط) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال الأول وإرسالها للثانى بحوالات بنكية على حسابه بأحد البنوك ليقوم بإستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وعقب ذلك يقوم بتوصيلها لذوى العاملين من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه الثانى وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى بالإشتراك مع شقيقه الذى يعمل خارج البلاد، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى (4.000.000 مليون جنيه مصرى).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قاتلة طفلها بسبب عشيقها فى المعصرة: «كنت عايزة أنيّمه»

ارتفاع جديد.. الصحة: 19 وفاة و206 إصابات بفيروس كورونا

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 برقم الجلوس.. خطوات معرفة النتيجة من بوابة التعليم الفني

المسلمانى: أسعار لقاح كورونا قد تصل لـ44 مليار دولار

الصور

image description

الأهلي والجونة: مروان يكسر أحزانه

image description

الموت واحد.. مسلم يقضي 50 سنة في صناعة توابيت الأقباط (فيديو)

image description

جولة «تاج الدين» داخل غرفة العمليات في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

حديقة الحيوان تعود للعمل: أهلًا بالزائرين

image description

برايل السوشيال.. كيف يتفاعل المكفوفين على مواقع التواصل؟ (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 برقم الجلوس.. خطوات معرفة النتيجة من بوابة التعليم الفني

«جريمة الفيرمونت».. المتهمون هربوا على دفعات قبل 30 يومًا

ارتفاع جديد.. الصحة: 19 وفاة و206 إصابات بفيروس كورونا

القبض على «امبراطورة السلاح» في المنوفية

إنفوجراف

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

أيام زمان

قصة الحب الكاملة لـ سمير صبرى وميمى: ما علاقة فريد الأطرش؟

أسرار يوسف وهبي في جلسات تحضير الأرواح

«مؤامرات واستئجار أفراد لنزع اللافتات».. حرب التسعينات الخفية بين عمرو دياب وحكيم

«قدمت مطربين جيلي وتركتهم لذكائهم الفني».. لمحات من سيرة حميد الشاعري

نجم الساعة

العبقري.. أسرة صالح مرسي: بكى بعد قراءته قصة «رأفت الهجان»

منوعات

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى 2020 عبر موقع المصرية للاتصالات

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 برقم الجلوس.. خطوات معرفة النتيجة من بوابة التعليم الفني

الأهلي يرفض مبادرة الزمالك للصلح

الزمالك يعلن مبادرة «وأد الفتنة» بدعوة الخطيب ومجلس الأهلي لافتتاح مسجد طبيب الغلابة

مقالات الرأي
صفوت البياضي
من الحكم الصينية والأحوال الواقعية.. دروس حية
أحمد بهاء الدين شعبان
الفساد وسنينه «1»
مؤمن المحمدي
اختبار الفلوس
خالد عكاشة
دوائر الفساد حول أردوغان
المزيد

الثقافة

السفيرة مشيرة خطاب تحاضر عن «القيم الإيجابية للمصريين» أونلاين

«القصاص»: مسئولية علاج الشعراء تقع على كاهل اتحاد الكتاب

وزيرة الثقافة تتابع تنفيذ برنامج عودة الأنشطة الإبداعية (صور)

«كل يوم شاعر».. إيمان بكري تلقى قصائدها ضمن فعاليات «الثقافة بين إيديك»