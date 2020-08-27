ضبط عاطل أجرى تحويلات مدخرات مخالفة قيمتها ٢.٥ مليون جنيه

واصلت وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية المتواصلة ضد القائمين بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، في ضبط نشاط إجرامي في هذا المجال بلغ حجم تعاملاته 2.5مليون جنيه مصري طبقًا للفحص المستندي.أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام (عامل متواجد حاليًا بإحدى الدول العربية، وشقيقه "عاطل" – مقيم بدائرة مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال الأول، وإرسالها للثاني بحوالات بنكية على حسابه بأحد البنوك ليقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بتوصيلها لذوي العاملين من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، ما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون.عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحري عنه الثاني وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى بالاشتراك مع شقيقه الذي يعمل خارج البلاد، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى (2.500.000 مليون جنيه مصرى).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.