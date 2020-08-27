«القصاص»: مسئولية علاج الشعراء تقع على كاهل اتحاد الكتاب

علي خلفية أزمة مرض الشاعر أمجد ريان، ومشكلة علاج الكتاب التي تثار من وقت لأخر٬ قال الشاعر الكبير جمال القصاص: «مسئولية علاج الشعراء والكتاب يقع عاتقها على كاهل اتحاد كتاب مصر، ووزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة».وأضاف: «يجب أن توفر هذه الأجهزة المنوط بها قيادة العمل الثقافي آلية آمنة ومستقرة لتحمل أعباء العلاج، ويجب أن يدرك القائمون عليها أن هذه الآلية ضرورة حياة ووجود».وتابع:« لقد تعبنا، فكلما يمرض شاعر أو كاتب أو فنان، نتسول نفقات علاجه من هنا وهناك، وكأن كل هذه المؤسسات المسئولة مجرد أشباح في واقع لا وجود له؛ وللأسف علينا أن ننظر إليها بعين الأسى والريبة معًا».وأوضح أنه من الممكن عمل صندوق في كل مؤسسة من هذه المؤسسات باسم « صندوق علاج الأدباء والمبدعين» يقوم على شأنه مختصون من ذوي النزاهة والضمير، ويترك التبرع فيه مفتوحًا للكتاب والمثقفين والمواطنين باشتراك رمزي قيمته خمسة جنيهات شهريًا.واختتم: «لو تم عمل صندوق منذ سنوات ما كنا عانينا من هذه الوطأة الإنسانية الحرجة، وكنا وفرنا عجزنا المقيت الذي ننثره في ثنايا كلمات وجع ضريرة على مواقع التواصل الاجتماعي».