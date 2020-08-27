باحث يكشف تفاصيل دور وضاح خنفر فى «الجزيرة»

قال الدكتور صلاح وهبة، الباحث السياسى، إن رحلة وضاح خنفر مدير قناة الجزيرة الأسبق، بدأت في نهاية التسعينات أثناء دراسته في جنوب أفريقيا، حيث كان يتولى تنمية الموارد البشرية للاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابية، وهي المنظمة المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان وأحد أذرعه في القارة السمراء، وأصبح مراسل الجزيرة في جنوب أفريقيا.وأضاف وهبة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن خنفر انتقل إلى الهند عقب أحداث 11 سبتمبر 2001 لتغطية الحرب الأمريكية على أفغانستان، وكانت "الجزيرة" القناة الوحيدة التي استطاعت تصوير لقاءات حصرية مع تنظيم القاعدة.ولفت إلى أنه عقب سقوط حركة طالبان وقصف مكتب "الجزيرة" في كابول انتقل خنفر للعمل كمراسل في بغداد، وقام بتغطية الحرب الأمريكية على العراق من الشمال العراقي، وانتقل إلى بغداد بعد سقوطها وأصبح مدير مكتب الجزيرة بالعراق، وقدم برنامج المشهد العراقي الذي كان يذاع على الهواء مباشرة، حتى عُيّن مديرًا لقناة الجزيرة في عام 2003 خلفًا لـ"جاسم العلي"، وخلال 3 سنوات جعل أكثر من 50% أو أكثر من كوادر الإخوان متحكمين في الجزيرة.وتابع: "في عام 2006 أصبح مديرًا عامًا لشبكات الجزيرة التي تضم جميع المؤسسات والكيانات والقنوات التي تحمل اسم الجزيرة، وفي سبتمبر 2011 ويكليكس سربت وثيقتين عن اجتماعين في 2005، اجتماع في 9 أغسطس بين وضاح خنفر ومسئول الشئون العامة في الاستخبارات العسكرية في السفارة الأمريكية بالدوحة، وكانت الإدارة الأمريكية لها مجموعة من التعليقات على تغطية الجزيرة لأحداث المنطقة، وخنفر أوضح للجانب الأمريكي أنه سيعمل على معالجة وتلقيح التقارير التي بها لهجة مهاجمة لأمريكا وتغيير بعض المصطلحات على سبيل المثال كلمة المقاومة تحولت لمجموعات عسكرية، وكلمة الاحتلال تحولت لقوات متعددة الجنسية".ولفت إلى أن الاجتماع الثاني كان بين خنفر ومسئول استخباراتي، وتعهد خنفر بالتأكيد على المراسلين والصحفيين بعدم استخدام أي لهجات تصعيدية.