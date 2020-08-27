إصابات كورونا فى البرازيل تتجاوز الـ3.7 مليون حالة

قالت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الأربعاء، إن البلاد سجلت 47161 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1086 وفاة، والذي يسببه الفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية.ووصلت حالات الإصابة بالفيروس في البرازيل منذ بدء الجائحة إلى ثلاثة ملايين و717156 حالة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 117666 وفقا لبيانات الوزارة، في أسوأ تفش للفيروس في العالم خارج الولايات المتحدة.