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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا فى البرازيل تتجاوز الـ3.7 مليون حالة

الخميس 27/أغسطس/2020 - 04:21 ص
كورونا فى البرازيل
كورونا فى البرازيل
وكالات
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قالت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الأربعاء، إن البلاد سجلت 47161 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1086 وفاة، والذي يسببه الفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووصلت حالات الإصابة بالفيروس في البرازيل منذ بدء الجائحة إلى ثلاثة ملايين و717156 حالة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 117666 وفقا لبيانات الوزارة، في أسوأ تفش للفيروس في العالم خارج الولايات المتحدة.

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