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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

باحث يكشف السر وراء تصريحات إبراهيم منير لـ«الجزيرة»

الخميس 27/أغسطس/2020 - 02:23 ص
إبراهيم منير
إبراهيم منير
أحلام عبدالرحمن
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قال حسين عبد الراضى، الباحث في المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن تصريحات إبراهيم منير، أمين التنظيم الدولى لجماعة الإخوان، لقناة "الجزيرة" القطرية، تكشف مدى التخبط الذي تعيشه الجماعة الإرهابية.

ولفت "عبدالراضي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أنه بعد عام 2013 تفكك التنظيم لمكتبين مكتب في لندن ومكتب في إسطنبول، مردفًا: "هذا الانقسام كشف مساوئ التنظيم، فقطر الممول الأساسي، وكان كل التمويل يصب في مكتب لندن، وبعد تدهور أحوال الأعضاء في تركيا، بدأوا يفضحون كيف يستولى منير على الأموال والدعم القادم من قطر، فكان رده أنه أبلغ السلطات في إسطنبول برفض قبول طلبات شباب الإخوان الهاربين إليه للجوء".

وأضاف أن مشاهد تصارع الأجنحة بين المكتبين هو بسبب الخلاف بين قطر وتركيا، ومنير من خلال حواره مع الجزيرة حاول بث مجموعة من الرسائل وهي رفض أن تقدم تركيا تنازلات تمس العناصر الإخوانية على أراضيها.

وأوضح عبدالراضي أن الدولة المصرية لا تتفاوض مع إرهابيين، وموققها ثابت، أما التنظيم الإرهابي هو متردد بين عرض مصطلحات المصالحة وسريعا ما يعود عنها، ويظن أنه يدفع الدولة المصرية للتراجع عن موقفها.

وأردف: "الدولة لا تتفاوض مع إرهابيين، والإخوان تنظيم وظيفي، من يوفر لها المأوى هي في خدمته".

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