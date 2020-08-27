«الدولية للطاقة الذرية»: نتائج المحادثات مع إيران مهمة للسلام والأمن

قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، لدى عودته من طهران إلى فيينا، إن موافقة إيران على السماح بتفتيش الوكالة لموقعين تحوم حولهما شبهات كانت «مهمة جدًا جدًا» فيما يتعلق بالسلام والأمن.وعن موعد عمليات التفتيش المقررة، قال «إنه قريب جدًا جدًا» دون أن يخبر الصحفيين بالمواعيد المحددة لذلك.وبرغم من أنه تم الاتفاق في إيران على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن تسعى إلا إلى الوصول إلى موقعين محددين في الوقت الحالي، إلا أن «جروسي» لم يستبعد طلبات مستقبلية لزيارة مواقع إضافية.وقال «إذا كانت لدينا معلومات تستدعي طرح أسئلة، وإذا لزم الأمر، الوصول إلى المواقع، فسنقوم بذلك».