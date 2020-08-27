طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى بالدور الثانى.. اليوم

يؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم الخميس، بجميع شعبها الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى.كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة ثانية)، وطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) في الفترة الأولى، ومقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية) في الفترة الثانية.من جانبه أكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.