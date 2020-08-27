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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى بالدور الثانى.. اليوم

الخميس 27/أغسطس/2020 - 07:54 ص
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
نورهان عبدالرحمن
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يؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم الخميس، بجميع شعبها الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى.

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة ثانية)، وطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) في الفترة الأولى، ومقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية) في الفترة الثانية.

من جانبه أكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، على الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

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