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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محمد السيد يكشف انتهاكات قطر لحقوق العمالة فى الدوحة

الخميس 27/أغسطس/2020 - 06:12 ص
محمد السيد حمادة
محمد السيد حمادة
أحلام عبدالرحمن
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قال محمد السيد حمادة، نائب رئيس تحرير الأهرام، إن المنظمات الحقوقية والدولية رصدت العديد من الانتهاكات للعمالة في قطر منذ أسند إليها تنظيم كأس العالم 2022.

وأضاف "حمادة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز": "رصدنا عددا من التقارير الدولية التي تشير إلى انتهاكات حقوق الإنسان للعمالة في قطر وسوء الأوضاع المعيشية وتأخر المرتبات".

وأردف أن قطر تحاول أن تناطح الدول الكبرى، لهذا تنتهج سياسة عدائية نحو الدول العربية، وتقدم دعمًا لحزب الله والجماعات المسلحة لتنفيذ أجندة إقليمية.

وتابع: "قطر تحاول ضرب الاستقرار في الدول العربية والتدخل في شؤون الدول العربية ودعم الجماعات الإرهابية المتطرفة".

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