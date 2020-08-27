جينيفر لورانس تعود للظهور بعد غياب 6 أشهر

كسرت جينيفر لورانس الغطاء وعادت للظهور مرة أخرى بعد غياب 6 أشهر.وحسبما أفاد موقع "ديلي ميل" رصدت عدسات الباباراتزي "J-Law"، التي عقدت قرانها مع تاجر الأعمال الفنية العام الماضي بمظهر مذهل وهي ترتدي ملابس الطقس الدافئ، وتكشف ساقيها في فستان كامل بطول الركبة مطبوع عليه زهور من "Nili Lotan" وحذاء رياضي.وأكملت الممثلة البالغة من العمر 30 عامًا مظهرها المصمم بحقيبة صغيرة، بينما كانت تتجه مع زوجها مرتدية كمامة وممسكه بزجاجة نبيذ في يد واحدة.جدير بالذكر أن جينفر لورانس احتفلت بزفافها في قصر بيلكورت الفخم في نيوبورت، بحضور سيينا ميلر وكريس جينر وإيمي شومر وإيما ستون بعد ذلك، انطلق العروسين لقضاء شهر عسل فاخر إلى إندونيسيا.