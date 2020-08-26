مصدر إسرائيلي: تركيا منحت جنسيتها لأعضاء حركة حماس

أكد مصدر دبلوماسي إسرائيلي أن عددا من أعضاء حركة حماس الفلسطينية حصلوا على الجنسية التركية.وأضاف المصدر الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن تركيا منحت جنستها لنحو 12 شخصا من أعضاء حماس الموجودين لديها، بينما هناك العديد ما زالوا يجهزوا أوراقهم، حسبما نشرت وكالة "رويترز".من جانبه، أوضح روي جلعاد القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في تركيا، أن إسرائيل تماك دلائل على منح تركيا جنسيتها للعديد من أعضاء حماس، مؤكدا أنهم يملكون وثائق.