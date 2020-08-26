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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

براتب 6 آلاف جنيه.. القوى العاملة تعلن عن فرص عمل جديدة

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 11:50 م
فرص عمل
فرص عمل
دعاء جابر
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أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة بإحدى شركات تسويق الموبايلات، براتب يصل إلى ٦٠٠٠ جنيه.

وتتضمن الوظائف المتاحة، ٤٠ مندوب مبيعات، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي، ولديه خبرة، وألا يزيد عمره عن ٣٠ سنة، وأن يجيد اللغة الإنجليزية، براتب يتراوح من ٢٣٠٠ جنيه إلى ٦٠٠٠ جنيه.

كما تطلب الشركة، ٢ أوفيس بوي، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، وألا يزيد عمره عن ٤٠ سنة، وذلك براتب ٢٠٠٠ جنيه.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على ٠١١١٥٥٥٤٢٢٧، أو ٠١٢٢٩٣٩٠٦٠٢، أو التواصل مع المدير المسئول محمد أمين زكي، أو التوجه لمقر الشركة في ٣٥ ب كورنيش النيل، المعادي.

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