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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«البيئة» توضح الاشتراطات التوجيهية لتأهيل المقالب العمومية

الخميس 27/أغسطس/2020 - 12:47 ص
ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد
أريج الجيار
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أصدر مجلس النواب بجلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال الموافقة النهائية على مشروع قانون تنظيم وإدارة المخلفات، ليكون خطوة رئيسية نحو التعامل الصحيح مع مشكلة المخلفات بكافة أنواعها والتغلب عليها، سيكون أول قانون منظِم لعملية إدارة منظومة المخلفات بكافة أنواعها في مصر قد رأى النور، ليعبر عن مرحلة جديدة ومختلفة من التعامل مع مشكلة تاريخية عانت منها مصر لسنوات بأسلوب استراتيجي قائم على دراسات وجهد كبير من كوادر مصرية واعية لم تبحث فقط في حلول للوضع الحالي.

وتستعرض "الدستور" الاشتراطات والإرشادات لإعادة تأهيل المقالب العمومية.

تحسين طرق التخلص النهائي من المخلفات بطريقة علمية وعملية تقلل من التأثيرات الضارة للمخلفات على البيئة.

إحكام السيطرة على الاشتعال الذاتي وتلوث الهواء.

الحفاظ على صحة وسلامة سكان المناطق المجاورة من الروائح والمناظر الكريهة والأمراض والاشتعالات.

الحفاظ على صحة وأمن المشتغلين والمترددين على الموقع.

وقالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في تصريح سابق لها، إنها قامت بتخصيص أرض بالعاشر من رمضان على مساحة 1226 فدانًا لإنشاء مجمع متكامل للمخلفات تستقبل مخلفات القاهرة والقليوبية والمجتمعات العمرانية، ويتعامل مع المخلفات البلدية ومخلفات الهدم والبناء والمخلفات الطبية والخطرة، ومن المخطط ان يستوعب المخلفات لـ50 عامًا قادمة، وتم إعداد الدراسات الفنية والهندسية بالتعاون مع البنك الدولي بحيث تنفذ الحكومة البنية التحتية وتسند الإدارة للقطاع الخاص.

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