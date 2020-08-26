وزيرة الثقافة تتابع تنفيذ برنامج عودة الأنشطة الإبداعية (صور)

تابعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، تنفيذ برنامج العودة التدريجية للأنشطة الإبداعية في مصر، وتطبيق الاجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، حرصًا على السلامة العامة.وشهدت وزيرة الثقافة العرضين المسرحيين «أترك أنفي من فضلك» و«سينما مصر»، وذلك بحضور الفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية.وعبرت «عبد الدايم» عن سعادتها بالاقبال الجماهيري على الفعاليات المتنوعة لوزارة الثقافة طبقًا لنسبة الحضور الأمنة التي تمثل 25 % من السعة الاستيعابية للمنشآت والمواقع التابعة.وأكدت وزيرة الثقافة، على الاستمرار في إعلاء رايات التنوير باعتبارها أحد مصادر تطوير وتنمية المجتمع، وحثت جموع الشعب المصري على ضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية تفاديًا لحدوث موجة ثانية من إصابات فيروس كورونا.يذكر أن عرض «أترك أنفي من فضلك» كتابة وإخراج إسلام إمام، ويمزج بين القصة الشهيرة «أليس في بلاد العجائب» ورواية «أنوف متصارعة» في قالب كوميدي عائلي، ويناقش قضية التنمر، كما يؤكد على فكرة دعم القيم الايجابية في المجتمع، مبرزة قيمة الصداقة وحب الخير وقبول الآخر.أما عرض «سينما مصر» رؤية وإخراج خالد جلال، يضم ٣٩ مشهدًا من ذاكرة وتاريخ السينما المصرية تهدف إلى تنشيط الذاكرة الجمعية بأعمال كبار المبدعين أداها 45 فنانًا من شباب الدفعة الثانية بقسم التمثيل بإستوديو مواهب مركز الأبداع.