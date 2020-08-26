رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

وزيرة الثقافة تتابع تنفيذ برنامج عودة الأنشطة الإبداعية (صور)

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 11:45 م
عرض مسرحي
عرض مسرحي
حسام الضمراني
طباعة
تابعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، تنفيذ برنامج العودة التدريجية للأنشطة الإبداعية في مصر، وتطبيق الاجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، حرصًا على السلامة العامة.

وشهدت وزيرة الثقافة العرضين المسرحيين «أترك أنفي من فضلك» و«سينما مصر»، وذلك بحضور الفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية.

وعبرت «عبد الدايم» عن سعادتها بالاقبال الجماهيري على الفعاليات المتنوعة لوزارة الثقافة طبقًا لنسبة الحضور الأمنة التي تمثل 25 % من السعة الاستيعابية للمنشآت والمواقع التابعة.

وأكدت وزيرة الثقافة، على الاستمرار في إعلاء رايات التنوير باعتبارها أحد مصادر تطوير وتنمية المجتمع، وحثت جموع الشعب المصري على ضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية تفاديًا لحدوث موجة ثانية من إصابات فيروس كورونا.

يذكر أن عرض «أترك أنفي من فضلك» كتابة وإخراج إسلام إمام، ويمزج بين القصة الشهيرة «أليس في بلاد العجائب» ورواية «أنوف متصارعة» في قالب كوميدي عائلي، ويناقش قضية التنمر، كما يؤكد على فكرة دعم القيم الايجابية في المجتمع، مبرزة قيمة الصداقة وحب الخير وقبول الآخر.

أما عرض «سينما مصر» رؤية وإخراج خالد جلال، يضم ٣٩ مشهدًا من ذاكرة وتاريخ السينما المصرية تهدف إلى تنشيط الذاكرة الجمعية بأعمال كبار المبدعين أداها 45 فنانًا من شباب الدفعة الثانية بقسم التمثيل بإستوديو مواهب مركز الأبداع.
عرض مسرحي
عرض مسرحي
عرض مسرحي
عرض مسرحي
عرض مسرحي
عرض مسرحي

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: «الترقب» بشأن كورونا سيستمر حتى بعد تحقيق «صفر إصابات»

الرقابة الإدارية تكشف أسباب قلة المعروض من السجائر بدمياط

«الوطنية للانتخابات»: «الغرامة ممكن تبقى 10 جنيه.. واللى عنده عذر يقدمه»

«جريمة الفيرمونت».. المتهمون هربوا على دفعات قبل 30 يومًا

الصور

image description

الأهلي والجونة: مروان يكسر أحزانه

image description

الموت واحد.. مسلم يقضي 50 سنة في صناعة توابيت الأقباط (فيديو)

image description

جولة «تاج الدين» داخل غرفة العمليات في الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

حديقة الحيوان تعود للعمل: أهلًا بالزائرين

image description

برايل السوشيال.. كيف يتفاعل المكفوفين على مواقع التواصل؟ (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 برقم الجلوس.. خطوات معرفة النتيجة من بوابة التعليم الفني

«جريمة الفيرمونت».. المتهمون هربوا على دفعات قبل 30 يومًا

ارتفاع جديد.. الصحة: 19 وفاة و206 إصابات بفيروس كورونا

القبض على «امبراطورة السلاح» في المنوفية

إنفوجراف

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن «رشوة رئيس حي مصر القديمة» (إنفوجراف)

image description

تفاصيل قضية اغتصاب فتاة بفندق «فيرمونت» (إنفوجراف)

image description

العرابي: وقف إطلاق النار في ليبيا تمهيد لمعالجة شاملة للأزمة (فيديو)

أيام زمان

قصة الحب الكاملة لـ سمير صبرى وميمى: ما علاقة فريد الأطرش؟

أسرار يوسف وهبي في جلسات تحضير الأرواح

«مؤامرات واستئجار أفراد لنزع اللافتات».. حرب التسعينات الخفية بين عمرو دياب وحكيم

«قدمت مطربين جيلي وتركتهم لذكائهم الفني».. لمحات من سيرة حميد الشاعري

نجم الساعة

العبقري.. أسرة صالح مرسي: بكى بعد قراءته قصة «رأفت الهجان»

منوعات

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى 2020 عبر موقع المصرية للاتصالات

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 برقم الجلوس.. خطوات معرفة النتيجة من بوابة التعليم الفني

الأهلي يرفض مبادرة الزمالك للصلح

الزمالك يعلن مبادرة «وأد الفتنة» بدعوة الخطيب ومجلس الأهلي لافتتاح مسجد طبيب الغلابة

مقالات الرأي
صفوت البياضي
من الحكم الصينية والأحوال الواقعية.. دروس حية
أحمد بهاء الدين شعبان
الفساد وسنينه «1»
مؤمن المحمدي
اختبار الفلوس
خالد عكاشة
دوائر الفساد حول أردوغان
المزيد

الثقافة

السفيرة مشيرة خطاب تحاضر عن «القيم الإيجابية للمصريين» أونلاين

«القصاص»: مسئولية علاج الشعراء تقع على كاهل اتحاد الكتاب

وزيرة الثقافة تتابع تنفيذ برنامج عودة الأنشطة الإبداعية (صور)

«كل يوم شاعر».. إيمان بكري تلقى قصائدها ضمن فعاليات «الثقافة بين إيديك»