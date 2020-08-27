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محمد العسيري
الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

807 ملايين جنيه لاستكمال شبكات الكهرباء بمدينة بدر

الخميس 27/أغسطس/2020 - 04:38 ص
شبكات الكهرباء
شبكات الكهرباء
أميرة ممدوح
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قالت وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، إن الحكومة انتهت من استكمال أعمال إنشاء محطة محولات وشبكات كهرباء وخطوط هوائية بمدينة بدر بتكلفة إجمالية 807 ملايين جنيه، مشيرة إلى أن فترة التنفيذ استغرقت 4 سنوات.

وأضافت الوزارة، في تقرير صادر عنها، أن المشروع تضمن إنشاء محطة محولات رئيسية، بالإضافة إلى خطوط لربط المشروعات وتغذية عمارات الإسكان الإجتماعي بالحي السابع والحديقة المركزية والإسكان المتميز.

وأشارت الوزارة، إلى أن حجم مخصصات المشروع خلال العام المالي الماضي 2019-2020 بلغت 231.5 مليون جنيه، انفق منها 63.9 مليون جنيه حتى ديسمبر الماضي، بمعدل إنفاق مالي سنوي بلغ 28%.

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