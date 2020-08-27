807 ملايين جنيه لاستكمال شبكات الكهرباء بمدينة بدر

قالت وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، إن الحكومة انتهت من استكمال أعمال إنشاء محطة محولات وشبكات كهرباء وخطوط هوائية بمدينة بدر بتكلفة إجمالية 807 ملايين جنيه، مشيرة إلى أن فترة التنفيذ استغرقت 4 سنوات.وأضافت الوزارة، في تقرير صادر عنها، أن المشروع تضمن إنشاء محطة محولات رئيسية، بالإضافة إلى خطوط لربط المشروعات وتغذية عمارات الإسكان الإجتماعي بالحي السابع والحديقة المركزية والإسكان المتميز.وأشارت الوزارة، إلى أن حجم مخصصات المشروع خلال العام المالي الماضي 2019-2020 بلغت 231.5 مليون جنيه، انفق منها 63.9 مليون جنيه حتى ديسمبر الماضي، بمعدل إنفاق مالي سنوي بلغ 28%.