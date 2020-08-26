باحث: قطر دولة مارقة فاقدة للأهلية يسيطر عليها الإخوان

قال طارق البشبيشي، الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، إن قطر وتركيا مخالب للنظام الأمريكي للهيمنة على منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن قناة الجزيرة استطاعت لمدة 10 سنوات أن تخدع المواطن العربي، وتوهمه أنها تعمل لصالحه.وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الجزيرة قناة صنعتها المخابرات الأمريكية وعميلة للموساد الإسرائيلي، وكانت النتيجة نجاحها في تقسيم الشارع العربي، مؤكدا أن الجزيرة كانت العنصر الرئيسي في حروب أهلية في سوريا واليمن وليبيا.وأردف: "قطر دولة مارقة فاقدة للأهلية، هي قاعدة عسكرية لأمريكا في المنطقة تؤتمر بأمر المخابرات الصهيونية والأمريكية والبريطانية، والجزيرة لسان حال الإخوان وكل معادٍ للعرب".ولفت إلى أن الإخوان حاولوا مع الإمارات والسعودية وفشلوا، ووجدوا ضالتهم في قطر، فسيطروا عليها، وأصبحت قطر تابعة للتنظيم الدولي ونجحوا في السيطرة عليها وعلى خزائنها، وأصبحت قطر تمول الإرهاب وتركيا تدربه والإخوان يمدونهم بالعنصر البشري.