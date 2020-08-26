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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

7 نصائح للنجاح قبل اختيار فكرة مشروعك (إنفوجراف)

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 11:37 م
اختيار فكرة مشروعك
اختيار فكرة مشروعك
أميرة ممدوح
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تكمن صعوبة اختيار فكرة المشروع في أنها قد تهوى بكل ما بعدها، فلو كانت الفكرة غير مُجدية أو مكررة فمن المؤكد أن فرص نجاحها ستكون محدودة.

وتعد فكرة المشروع هى الخطوة الأولى فى عالم ريادة الأعمال وطريق إجرائها التى تحدد نجاحك من فشلك فيما يعد، وتحدد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في مشروع رواد 2030، أهم نصائح للنجاح قبل اختيار فكرة المشروع:

- اختر فكرة تحبها: حين تفكر في اختيار فكرة مشروعك عليك أن تستقصى نفسك أولًا، وأن تعرف المجال الذي تفضل العمل فيه، فجزء كبير من السعي إلى ريادة الأعمال يتلخّص في رغبة البعض فى أن يعمل ما يحب.

- لا تدخل السوق قبل أن تعرفه تمامًا، فهذه لعبة عليك اتقان قواعدها، من خلال إجراء دراسة مسحية استقصائية للسوق المنطقة الجغرافية التي ستفتح فيها مشروعك.

- قدم شيئًا جديدًا: عليك أن تعلم أن أحدًا لن يأتى للشراء منك والتعامل معك ما لم تكن هناك قيمة مضافة حقيقية تقدمها، أو شئ جديد تقدمه.

- إن المشروع الناجح حقًا هو الذى يقوم على فكرة تقدم حلًا واقعيا لمشكلة قائمة بالفعل، وبالتالى عند اختيار فكرة المشروع يجب أن تتأكد قبل كل شئ أن هذه الفكرة واقعية وتقدم حلًا حقيقيًا.

- لن تتمكن من تحقيق الربح المستدام ما لم يكن المنتج الذى تقدمه ينطوى على فائدة مستدامة للعملاء، وتتيح لك مرحلة اختبار المنتج الأولى فرصة التعرف على ردود أفعال العملاء المستهدفين، ومدى إقبالهم عليه ورضاهم عنه، وكذلك اقتراحاتهم لتطويره.

- عند التفكير فى اختيار فكرة المشروع ستكون مطالبًا بالسير فى مسار مواز وبشكل مبكر أيضًا، أى أنه عليك أن تفكر فى الأشخاص الذين تستعين بهم فى تنفيذ فكرتك، فلا أحد يمكنه فعل كل شئ بنفسه، كما أن اختيار الأشخاص بشكل خاطئ يمكن أن يقوض أعظم الأفكار.
7 نصائح للنجاح قبل اختيار فكرة مشروعك (إنفوجراف)
7 نصائح للنجاح قبل اختيار فكرة مشروعك (إنفوجراف)
7 نصائح للنجاح قبل اختيار فكرة مشروعك (إنفوجراف)
7 نصائح للنجاح قبل اختيار فكرة مشروعك (إنفوجراف)
7 نصائح للنجاح قبل اختيار فكرة مشروعك (إنفوجراف)
7 نصائح للنجاح قبل اختيار فكرة مشروعك (إنفوجراف)
7 نصائح للنجاح قبل اختيار فكرة مشروعك (إنفوجراف)
7 نصائح للنجاح قبل اختيار فكرة مشروعك (إنفوجراف)

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