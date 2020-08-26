تشميع سنتر تعليمي بحي العامرية أول

أغلق حى العامرية أول، اليوم الأربعاء، "سنتر" تعليميا للدروس الخصوصية، بمنطقة مساكن البردويل بنطاق الحى.جاء ذلك بناءً على الإشارة الواردة من قسم أول العامرية، من وجود أعمال تجهيزات بسنتر دروس خصوصية في مساكن البردويل، وبناءً على تعليمات اللواء حسام الشيخ، رئيس حي العامرية أول، تم اليوم الأربعاء، نزول لجنة وتم إغلاق السنتر وتشميعه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.يأتي ذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، باستمرار غلق السناتر التعليمية ومراكز الدروس الخصوصية منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد، بسبب تجمعات الطلاب وحرصا على سلامتهم والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة الفيروس.