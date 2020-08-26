«مسافرون»: مصر لا ترغب في خسائر اقتصادية بسبب كورونا

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون، إن قرار حظر دخول أي أجنبي دون تقديم نتيجة تحليل PCR سلبي لفيروس كورونا قبل 72 ساعة جاء في توقيت مناسب، وكان لا بدّ من هذا القرار لصالح الجميع.أضاف عبداللطيف، لـ«الدستور»، أن هذا الإجراء يعكس اهتمام الدولة بالمواطن والسائح في وقت واحد، إضافة أنه يعتبر صورة محترمة لمصر بالخارج رغم أنه هذا القرار له آثاره السلبية على أعداد السائحين إلاّ أنه يعطي الدولة ثقة أكثر، لافتًا إلى أن هناك دول تقوم بالمسحة في مطاراتها مقابل 16 - 50 دولارًا وأصبح هناك طرق عديدة لإجراء المسحة، ما يعد تسهيلًا للإجراءات.