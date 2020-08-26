«الوطنية للانتخابات»: «الغرامة ممكن تبقى 10 جنيه.. واللى عنده عذر يقدمه»

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن غرامة التخلف عن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ بدون عذر، أمر تقديري من اختصاص النيابة العامة، لا تتجاوز الـ500 جنيه، معقبا: "ممكن تبدأ من 10 أو 20 جنيه وأنت ماشي كدا"، مشيرا إلى أن المتخلف بعذر عليه أن يتقدم به للنيابة.وأضاف "لاشين" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن غرامة التخلف عن الانتخابات تتبعه الكثير من الدول حول العالم، وليس أمرا مقصورا على مصر فقط.وتابع: "الغرامة أمر تقديري من قبل النيابة.. ومن لديه عذر عليه أن يتقدم إلى النيابة.. وتقديم العذر سيكون للنيابة العامة وليس للهيئة".ولفت إلى أن جميع الإجراءات الاحترازية والطبية التي تم اتباعها في الجولة الأولى سيتم اتباعها خلال جولة الإعادة.