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الخميس 27 أغسطس 2020 الموافق 08 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الزيات: تحليل PCR للأجانب وضع مصر محل ثقة بالخارج

الخميس 27/أغسطس/2020 - 03:55 ص
إلهامى الزيات
إلهامى الزيات
فاتن غلاب
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قال الخبير السياحى إلهامى الزيات إن قرار الحكومة بحظر دخول أى أجنبى دون تقديم نتيجة تحليل PCR سلبى لفيروس كورونا، وضع مصر محل ثقة بالخارج، مشيرًا إلى أن هذا القرار له نتائج إيجابية على السياحة الوافدة لمصر من الأسواق الرئيسية، خاصة الصورة الذهنية لمصر.

وأكد "الزيات"، فى تصريحات لـ"الدستور"، أن الدولة وحكومتها تعاملت مع الفيروس باحترافية شديدة، وكانت قراراتها تُعد فى الجانب الصحى استباقية، وهو ما كان وراء عدم وصول مصر لمعدلات كبيرة فى الإصابة رغم تعداد سكانها الكبير الذى يفوق 100 مليون نسمة.

وأضاف أن هذا القرار واقعي وحكيم لصالح المصريين والأجانب القادمين لقضاء إجازتهم في مصر حتى لو كان هناك ارتفاع في أسعار البرامج، إلا أنه قرار هام ومحترم ولابد أن يتم تطبيقه على جميع القادمين، مشيرًا إلى أن الدولة أصبحت قادرة على استيعاب ما يحدث حولها.

وتابع: "أنا شخصيًا أدعم هذا القرار بغض النظر عن الخسائر الشخصية فأمن الوطن والمواطن المصري قبل كل شيء بالإضافة إلى أنه سيعطي للسائح ثقة في المقاصد المصرية".

وأشار إلى أن القرار جاء متأخرًا بعض الوقت، وكان يجب العمل به منذ إعلان مصر استئناف حركة السياحة الوافدة إليها، مثلما تم مع دول أخرى.

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