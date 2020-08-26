شقيقة نيكول سابا تؤدى واجب العزاء فى وفاة وائل لطفى

حرصت نادين سابا شقيقة الفنانة اللبنانية نيكول سابا، على تأدية واجب العزاء في رحيل وائل المصري مدير أعمال شقيقتها.وتوفي وائل المصري، أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز 47 عامًا.فيما أعلنت الفنانة اللبنانية نيكول سابا عن عدم حضورها لظروف تواجدها في بيروت وعدم السفر في الوقت الحالي.