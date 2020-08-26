شقيقة نيكول سابا تؤدى واجب العزاء فى وفاة وائل لطفى

شقيقة نيكول سابا تؤدى واجب العزاء فى وفاة وائل لطفى
الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 11:38 م
تصوير: هادي كرمطباعة
حرصت نادين سابا شقيقة الفنانة اللبنانية نيكول سابا، على تأدية واجب العزاء في رحيل وائل المصري مدير أعمال شقيقتها.
وتوفي وائل المصري، أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز 47 عامًا.
فيما أعلنت الفنانة اللبنانية نيكول سابا عن عدم حضورها لظروف تواجدها في بيروت وعدم السفر في الوقت الحالي.
وتوفي وائل المصري، أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز 47 عامًا.
فيما أعلنت الفنانة اللبنانية نيكول سابا عن عدم حضورها لظروف تواجدها في بيروت وعدم السفر في الوقت الحالي.